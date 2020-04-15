Trump'a DSÖ hamlesinin ardından tepki yağıyor! Almanya, Rusya ve BM'den art arda son dakika açıklamaları!

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne tepki göstererek 500 milyon dolarlık fon ödemesini durdurduğunu açıklamıştı. Trump 10 dakikalık konuşmasında DSÖ'ye sert eleştiri ve suçlamalar yönelterek "DSÖ'nün en tehlikeli ve en ağır kararı, Çin ve diğer ülkelere karşı seyahat yasağına karşı olanıydı" dedi. Trump, "Neyse ki ben bu konuda ikna olmuştum ve Çin'den geleceklere seyahat yasağı koyarak çok sayıda yaşamı kurtardım" ifadesini kullandı. Trump, talimatı vererek yardımları durdurduğunu da sözlerine ekledi.

İLK TEPKİ BM'DEN GELDİ

ABD'nin zor günlerde DSÖ'ye yatırması gereken 500 milyon dolarlık ödemeyi durdurması üzerine ilk tepki BM'den geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ'nün ya da herhangi bir insani yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı" dedi.

RUSYA VE ALMANYA'DAN DA ART ARDA TEPKİLER GELDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirdi. Maas yaptığı açıklamada, "Pandemi ile mücadelede en iyi yatırımlardan biri, testlerin ve aşıların geliştirmesi ve dağıtılması için Birleşmiş Milletleri, özellikle de yetersiz finansmanı olan DSÖ'yü güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

"HAYALİ DÜŞMANLAR YARATIYORLAR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı özcüsü Zaharova'dan da ABD'ye sert bir eleştiri geldi. Zaharova ABD'nin hayali düşmanlar yarattığını ifade etti.

Zaharova şu ifadeleri kullandı:

Hillary Clinton'un mağlubiyeti nedeniyle Rusya'yı, ABD'deki sağlık sistemindeki sorunlar için de bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçluyorlar. ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır.

Bu, ABD'li yetkililerin salgın nedeniyle dünyada olanlara karşı oldukça bencilce bir yaklaşımıdır. Uluslararası toplumun ana gündeminde olduğu bir dönemde bu organizasyona yapılan söz konusu darbe, kınanması ve eleştirilmesi gereken bir adımdır.

NELER OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde dün düzenlediği basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde sorumluluğu olduğunu savunarak örgütün en temel görevini yerine getiremediğini söyledi. Trump, "DSÖ'nün kötü yönetimi ve Çin'i duyduğu güveninin salgının daha trajik hale gelmesine ve dünyaya yayılmasına neden olduğunu" iddia etti ve 500 milyon dolarlık yardımı durdurma talimatı verdi.

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