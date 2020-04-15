Türkiye’de güvendeyiz

İki yıldır Antalya Side'de yaşayan Marion Füller (54), Alman medyasına verdiği röportajda Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı: Burada Almanca konuşan çok insan var. Doktorum Almanca biliyor. Ben Türkçe kursuna gittim. Türkiye'de Almanya'dan çok daha önce önlemler alındı. Burada sokağa çıkamazsak, polisi arıyoruz. Bize neye ihtiyacımız olduğunu sorup sonra getiriyorlar. Bulunduğum site otele benzediği için ekmek arabası bize ulaşmadan geçti. Hemen 112'yi aradık. 2 saat içinde ekmek geldi. Kendimi burada çok emin ellerde hissediyorum. Polis bizi alıp doktora, bankaya veya postaneye götürüyor. Mesela benim gibi Türkiye'de yaşayan bir arkadaşımı sağlık müdürlüğü arayıp iyi olup olmadığını sormuş. Hem de hiç hasta olmamasına rağmen. Türkiye'de şimdiye kadar süreç çok iyi yürütüldü. Evsahibim de bana yardım teklif etti, komşular ilgileniyor. Şu an Almanya'ya dönmek istemiyorum. Bunu şu an mümkün olmadığı için söylemiyorum. Benim köklerim artık burada. Almanya'da artık ikametim yok. Kendimi burada çok iyi hissediyorum" dedi.Tarafsız olarak belirtmeliyim ki, Türkiye bu süreci başından beri çok iyi, çok bilinçli bir şekilde yönetiyor. Başka ülkeler sanki hazırlıksız yakalandı bu pandemiye. Ama Türkiye çok iyi hazırlandı bence. Okullar, üniversiteler erken kapatıldı, iş yerleri kapandı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanlar için sokağa çıkma yasağı geldi. Bunların hepsi çok bilinçli ve erken alınan kararlar. Ben Avrupa veya Amerika'da hiç bir ülkede devlet tarafından ücretsiz koruyucu maske dağıtıldığını duymadım. Ama Türkiye'de dağıtılıyor. Ben burada emniyetteyim.Türkiye'yi çok seviyorum ve başka ülkede yaşayamam. Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili yaptıkları örnek olmalı. Türkiye'de mesela yaşlılar için verilen destek çok önemli bir şey. Burada yaşayan Almanların çoğu 65 yaş üstü ve tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu örnek olmalı. Bazı Avrupa ülkeleri bu pandemiyi ciddiye almıyor gibi hissediyorum. İsveç, İngiltere çok geç harekete geçirdi. İtalya'nın sağlık sistemi çok zayıf. Avrupa'da maske bile bulamıyorsun.Alanya'da virüse yakalanan yabancı kökenli vatandaş yok. Tedbirler 4 dilden yayınlarla vatandaşlara ulaştırılıyor. Oturma izni olanlar sağlık kuruşlarından ücretsiz olarak yararlanıyorlar.14 senediryaşadığım Alanya'dakendimi ikinci vatanımdahissediyorum.Burada evden çıkamayaninsanlara polis ve zabıtayardımcı oluyor.İlaçlarını, ihtiyaçlarınıkarşılıyorlar.Bu çok güzel biruygulama. Başkayerde yaşayamam.Almanya'dan emekli olduktan sonra Türk eşi Menent Glaser ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleşen 76 yaşındaki Alman Jurgen Glaser, "Eşim tam bir vatansever. Bana hep emekli olduğumda Türkiye'ye taşınacağımızı söylerdi. Daha rahat edeceğimiz konusunda tereddütlerim vardı. Şimdi tam 17 yıl oldu. Makine Mühendisliği'nden emekli olunca direk Kuşadası'na yerleştik. Burada gerçekten imkanlarımız hep fazla var. Türkiye'de gerek sağlık gerek sosyal devlet anlamında tüm sistem yerinde ve iyi çalışıyor.SABAH