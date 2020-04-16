115 kişi hayatını kaybetti 875 hasta iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti, 875 hasta da iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'a göre, dün 34 bin 90 test yapıldı. 4 bin 281 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu. Toplam test sayısı 477 bin 716, toplam vaka sayısı 69 bin 392, toplam vefat sayısı 1518, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1820, toplam entübe hasta sayısı 1052, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 674 oldu. Koca, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var, tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."