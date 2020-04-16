Avcılar’da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Avcılar İlçesi'ndeki bir ikametgâhta uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı gelince İstanbul Emniyet Müdürlüğü Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, söz konusu adresi 21.30 sularında gözleme başladı. Polis ekipleri, ihbarı yapılan adrese kimsenin girip çıkmadığını görünce iş yerine baskın yaptı.

103 SAKSIDA HİNT KENEVİRİ VE 470 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polislerinin yaptığı aramada, 103 saksı içerisine ekili vaziyette Hint Keneviri, iki termometre, iki ısıtıcı, dört farklı ışık düzeneği, beş litrelik bidonlar içerisinde toplam 90 litre bitki besin maddesi, 470 gram (esrar) uyuşturucu madde ele geçirildi.





İKİ ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL HÜKMÜ, BİR ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri arama yaparken, baskın yapılan adrese gelen A. Ö. (31), Ö. K. (39) ve S. Y. polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgusu sonrası daha öncesinden de sicillerinin olduğu öğrenilen şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Ö. K. ve S. Y.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı, A. Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



