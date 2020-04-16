Çekmeköy’de maske operasyonu: 7 bin 200 maske ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınını fırsata çevirenlerin peşini bırakmıyor. İzinsiz maske üretimi yapılan yerlere baskınlar sürüyor. İstanbul Çekmeköy İlçesi'nde kaçak maske üretimi yapan bir iş yerinin olduğu bilgisi gelince saat 12.40 sularında Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri iş yerine baskın yaptı.

7 BİN 200 MASKE, 400 DİKİME HAZIR MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Polisler, zabıta görevlileri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle birlikte iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, kullanıma hazır 7 bin 200 maske, dikime hazır 400 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen iş yeri ilçenin zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.