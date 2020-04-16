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Çekmeköy’de maske operasyonu: 7 bin 200 maske ele geçirildi

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ilçede bir iş yerinde izinsiz maske üretimi yapıldığı ihbarı alınca iş yerine baskın yaptı. Polisler, zabıta görevlileri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle birlikte iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 7 bin 200 maske, dikime hazır 400 maske ele geçirildi. İş yeri mühürlendi

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 12:14 ABONE OL
Çekmeköy’de maske operasyonu: 7 bin 200 maske ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınını fırsata çevirenlerin peşini bırakmıyor. İzinsiz maske üretimi yapılan yerlere baskınlar sürüyor. İstanbul Çekmeköy İlçesi'nde kaçak maske üretimi yapan bir iş yerinin olduğu bilgisi gelince saat 12.40 sularında Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri iş yerine baskın yaptı.

7 BİN 200 MASKE, 400 DİKİME HAZIR MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Polisler, zabıta görevlileri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle birlikte iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, kullanıma hazır 7 bin 200 maske, dikime hazır 400 maske ele geçirildi. Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen iş yeri ilçenin zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

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Çekmeköy’de maske operasyonu: 7 bin 200 maske ele geçirildi
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