Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi: Türkiye'de doktorlar bu sefer corona virüsü tedavisi için...

Corona virüsü aşısı için dünyada birçok farklı noktada çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de de, birçok bilim adamı bu konuya yoğunlaşmış durumda ve ekipleri ile olası bir corona virüsü aşısı üzerinde çalışıyorlar. Çalışmalarda dikkat çeken isimler arasında yer alan Prof. Dr. Ercümen Ovalı da kendi ekibiyle corona virüs aşısı çalışması yürütüyor. Prof. Dr. Ercümen Ovalı, yaptıkları çalışmalar ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ovalı, aşı ile birlikte corona virüs tedavisi için de yeni bir çalışma başlattıklarını ve yeni bir grup oluşturduklarını duyurdu.

YENİ BİR ÇALIŞMA GRUBU

Yeni açıklamayla birlikte 4 farklı corona virüsü çalışma grubu oluşturuldu. Bunlar, bağışık plazma, kök hücre, aşı ve virus spesifik T hücre grubu olarak ayrılıyor.

işte, yürütülen çalışmalara ilişkin detaylar...