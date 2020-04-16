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Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi: 'de doktorlar bu sefer corona virüsü tedavisi için...

'de corona virüsü tedavisi ile ilgili son dakika haberi geldi. Corona virüsü aşısı ve ilaç tedavisi için dünya genelinde çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'de de, KOVİD-19 hastalığını önlemek için aşı ve hastalığın tedavisi için de ilaç çalışmaları sürüyor. Corona virüsü aşı çalışmaları yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, corona virüsü ilacı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Peki, tedavisi ve aşısında son durum ne? İşte, Türkiye'de yürütülen klinik çalışmalar ile ilgili son bilgiler...

Giriş Tarihi: 16.4.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:12 ABONE OL
Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi: Türkiye'de doktorlar bu sefer corona virüsü tedavisi için...

Corona virüsü aşısı için dünyada birçok farklı noktada çalışmalar devam ediyor. 'de de, birçok bilim adamı bu konuya yoğunlaşmış durumda ve ekipleri ile olası bir corona virüsü aşısı üzerinde çalışıyorlar. Çalışmalarda dikkat çeken isimler arasında yer alan Prof. Dr. Ercümen Ovalı da kendi ekibiyle corona virüs aşısı çalışması yürütüyor. Prof. Dr. Ercümen Ovalı, yaptıkları çalışmalar ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ovalı, aşı ile birlikte corona virüs tedavisi için de yeni bir çalışma başlattıklarını ve yeni bir grup oluşturduklarını duyurdu.

YENİ BİR ÇALIŞMA GRUBU

Yeni açıklamayla birlikte 4 farklı corona virüsü çalışma grubu oluşturuldu. Bunlar, bağışık plazma, kök hücre, aşı ve virus spesifik T hücre grubu olarak ayrılıyor.

işte, yürütülen çalışmalara ilişkin detaylar...

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Corona virüsü aşısı ile ilgili son dakika haberi: Türkiye'de doktorlar bu sefer corona virüsü tedavisi için...
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