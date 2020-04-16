‘Devletimizin imkânları çok geniş’

Trabzon'da yakalandığı koronavirüsü yenen 14 yaşındaki Ali Kağan Mollaosmanoğlu, önceki gün alkışlarla taburcu oldu. Ali Kağan, "Babaannem ve amcam koronavirüs tedavisine alındığında çok üzülmüştüm. Virüse yakalandığımı öğrendiğimde çok korktum. Her an öleceğim diye korkuyla bekliyordum. Babaannem ve amcamın iyileştiğini ve taburcu olduklarını öğrendim. Yoğun bakımda 10 günlük tedavimin ardından hastalığı yendim. Devletimizin imkanları bu hastalıkla mücadelede de çok gelişmiş. Doktorum 'iyileştin, evine göndereceğiz seni ve evde 14 gün karantinada olacaksın' dedi. O sırada mutluluktan uçuyordum. Doktorlar ve hemşireler alkışlarla uğurladılar" dedi.