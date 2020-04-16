Devletten aldığı bursunu bağışladı

JANDARMA'YI

Malatya'nın Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşoluk Mahallesine koronavirüs nedeniyle yardım götürdükleri sırada, yanlarına gelen Hekimhan Hasan Çelebi İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Turna (12), 210 TL uzatarak, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak istedi. Fevzi-Sabiha Turna Çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Mehmet'in, geçen yıl sınavına girip kazandığı ve bu yıl almaya başladığı 210 TL bursunu bağışlaması jandarmayı duygulandırdı. SABAH'a konuşan Mehmet, "TV'de devletimizin çalışmayanlara ve yaşlılara yardım ettiğini görünce çok duygulandım. Kendi ihtiyacımı karşılamıştım. Ben de çorbada tuzum olsun istedim. Okuyup mühendis olmak istiyorum. Devletimiz her zaman yanımızda oluyor. Depremde afette, bu günlerde bizimde devletimizin yanında olması gerekir" dedi.Jandarma: Niye geldin sen.Mehmet: Bağış yapmaya. Virüs nedeniyle. Ülkeme devletime yardım için.Jandarma: Biz buraya yardıma geldik, sen bize, devlete mi yardım edeceksin? Senin Allah'ına kurban. Kendi ihtiyaçların için harcasan olur mu?Mehmet: Kendi ihtiyaçlarımı karşılamıştım.Jandarma: Allah senden razı olsun, seni yetiştiren aileden razı olsun. Bu bizi çok duygulandırdı. Kaç lira yardım edeceksin?Mehmet: 210 lira Jandarma: Bunlar senin harçlığın mıydı?Mehmet: Devletten burs alıyorum?Jandarma: Devletten burs alıyorsun, geri devlete vereceksin.Mehmet: Evet Jandarma: Allah'ına kurban senin. Senin gibi vatan evlatları oldukça Allah'ın izniyle bu devlete hiçbir şey olmaz.Mehmet: İnşallah.