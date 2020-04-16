Gerektiği zaman her tedbir alınır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "İşsizliği önlemek, vatandaşlarımızın yoksulluğu dolayısıyla karşı karşıya kalacakları ilave yükleri bir nebze olsa eritebilmek için tam bir milli seferberlik ruhuyla bütün bakanlıklarımız eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Katıldığı canlı yayında gelişmeleri değerlendiren Kurtulmuş, hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı için de "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ciddi bir kararlılıkla süreç yürütülüyor. Hangi tedbirler gerekiyorsa bunlar alınmaya çalışılıyor. Sokağa çıkma yasağının çok olumlu, faydası olacağı kanaatindeyiz. Gerektiği zaman her türlü tedbir alınır. Mühim olan önce virüsle mücadeleyi kazanmaktır. Sokağa çıkma yasağından olumlu sonuç çıkacağını söylemek istiyorum" dedi. Kurtulmuş, kriz sonrası dönemde ise Türkiye'nin örnek ülkelerden biri olacağını kaydetti.