Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bakkallar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağının detayları belli oluyor

İlk kez geçtiğimiz hafta Cuma akşamı ilan edilen ve 10 Nisan Cuma 23:39'da başlayarak 12 Nisan Pazar 23:59'da sona eren sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Havaların ısınmasıyla birlikte insanların sokağa çıkma konusundaki istekleri bu kararın alınmasını zorunlu kıldı. Geçen hafta fırınlar ve eczaneler açık olmuştu, su istasyonları da dağıtım yapabilmişti. Bu hafta sonu bakkallar açık olacak mı? Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken "Sokağa çıkma yasağında bakkallara özel bir izin çıkarsa insanlar ekmeğine, gazetesine, sütüne ya da diğer ihtiyaçlarına rahatlıkla ulaşır. Kaos yığılma olmaz" dedi.

Corona virüsle mücadele çerçevesinde bu hafta sokağa çıkma yasağının erkenden duyurulmasının ardından, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'den sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkalların açık kalması yönünde bir talep geldi. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek isteklerini ilettikleri söyleyen Palandöken, bakkalların açık kalmasının kaosu önleyeceğine dikkat çekti. Palandöken, "Eğer yasaklar konusunda bakkallara özel bir izin çıkarsa insanlar ekmeğine, gazetesine, dergisine, sütüne ya da diğer ihtiyaçlarına rahatlıkla ulaşır" dedi.

'BAKKALLAR, MARKETLER GİBİ KALABALIK OLMUYOR'

Bakkalların açık kalmasıyla vatandaşın kendini daha güvende hissedeceğine dikkat çeken Palandöken, Hürriyet'e şunları söyledi: "Bakkalar mahallelerin ışığıdır. Bakkalların açık olması kaosu önleyeceği gibi, stokçuluğu da önler. Kötü niyetli insanların fiyat yükseltmesinin de önüne geçilir. 2 gün sokağa çıkma yasağı olunca insanlar ister istemez stok yapma gereği duyuyor. Tüketeceğinden fazlasını alıyor. Bu da tedarik zincirinin bozulmasına neden oluyor. Eğer yasak dönemlerinde bakkallar açık kalırsa vatandaşar hijyenik olarak ihtiyaçlarına ulaşır. Ayrıca bu esnafımız vatandaşa veresiye ürün satın alma imkanı sunuyor. Paraya ihtiyacı olan biri bakkaldan bu ihtiyacını karşılayabiliyor. Seyyar birer banka gibiyiz aslında. Her türlü ihtiyaca koşup yetişiyoruz. Günlük ihtiyaçlara da rahatlıkla bakkaldan ulaşılabiliyor." Ayrıca birçok bakkalın eve sipariş götürdüğüne dikkat çeken Palandöken, "Bunun dışında bakkallar marketler gibi çok kalabalık olmuyor. Yığılma yaşanmıyor. İsteyen hızlıca alışverişini yapıp çıkıyor" dedi.

Bendevi Palandöken'in ardından Türkiye'nin dört bir yanından bakkalar odası başkanları ile temasa geçtik. Benzer görüşlere sahip olan oda başkanları, bakkalların açık kalmasının vatandaşın lehine olacağı görüşünde. İşte oda başkanlarının görüşleri:

GAZETE SATIŞINA ÖZEL İZİN

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz: İstanbul Pandemi Kurulu'nda ben de varım. Bakkalların yasak dönemlerinde açık kalması yönünde görüş bildirdik. Çünkü bakkalar vatandaşların hızlı ve kolayca ihtiyaçlarını karşılayabildiği yerler. Ayrıca ekmek, su gibi çok temel ihtiyaçları satıyoruz. Önemli bir noktada gazetelerin vatandaşa ulaşması. Geçen hafta yasak olduğunda ben de gazetelere ulaşamadım. Çok büyük bir eksiklik hissettim. Gazete satan yerlere özel bir izin düşünülmeli.

HER MAHALLEDE BAKKAL VAR

Kocaeli Bakkallar Büfeciler Ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Bayram Kütük: Bu süreçte çeşitli önlemler alınıyor. Biz de alınan önlemlere uymakla görevliyiz. Ancak bakkalların sokağa çıkma yasağı olan günlerde açık kalması yönünde talebimiz var. Böylece insanların günlük ve acil ihtiyaçları karşılanır. Bunun için bir nöbet sistemi ya da farklı bir uygulama düşünülebilir. Çünkü neredeyse her sokakta her mahalle de bakkalar bulunuyor. Sokağa çıkma yasağı varken görevli polis arkadaşlar dışarı çıkan arkadaşlar kimlik sorduğunda yakındaki bakkala gittiğini oturduğu yer itibariyle kolaylıkla tespit edebilir. Bu da sokağa çıkma yasağının uygulanmasını sağlar.

ECZANELER GİBİ NÖBET SİSTEMİ GETİRİLEBİLİR

Eskişehir Bakkallar ve Bayiler Oda İsmail Hakkı Ördek: Bakkalar için eczaneler gibi bir sistem düşünülebilir. Her mahallede açık olacak bakkalar belirlenir. Böylece vatandaşın da zor durumda kalmaması sağlanır. Artık virüse karşı insanlarımız da bilinçlenmeye başladı. Bakkalda müşteri varsa çıkmasını bekliyor. Sonra giriş yapıyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak adına biz bakkallar olarak kendimizden ödün vererek sokağa çıkma yasağı olan günlerde açık kalmaya hazırız.

VALİ YERLİKAYA: ÖNERİLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağı ile birlikte gazetelerin baskı ve dağıtımında sorun yaşanmasıyla ilgili Hürriyet'e bir değerlendirme yaptı. Vali Yerlikaya, "Pazartesi ve salı günü birçok sektör temsilcisiyle bir araya geldik. İlk hafta sonu yasağı sonrası eksileri artıları değerlendirdik. Neler yapılabileceğini istişare ettik. Önerilerimizi İçişleri Bakanlığı'na gönderdik. TGC'nin gazete dağıtımı ile ilgili yazılı başvurusunu aldık, onu da önerilere koyduk" dedi.