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Hain saldırıda bir asker şehit

Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Hain saldırıda bir asker şehit
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda, Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit düştü. Manisa'nın Soma ilçesindeki Hayber Camisi'nin imamı olan baba Halil Durhan, oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra evinin önünde taziyeleri kabul etti. Durhan, "Bizler sizlere camide şehitliğin ne anlama geldiğini anlattık. Ama bu bizim başımıza geldi. Allah bize sabırlar versin. Başımız sağ olsun" dedi. Bu arada Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda ise 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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Hain saldırıda bir asker şehit
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