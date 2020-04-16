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önünde eylem: 1 yıldır maaş alamıyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ()'ne ait bir şirkette taşeron olarak çalıştıklarını belirten işçiler 1 yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 13:05 ABONE OL
İBB önünde eylem: 1 yıldır maaş alamıyoruz!

İBB'nin Saraçhane'deki binasındaki eylemde işçiler sosyal mesafe kuralına uydu. Eylem yapan işçilerden Ahmet Turhan " Son bir buçuk senedir. Anadolu yakasında asfalt döküm işi yapıyoruz. Son bir yıldır ana firma ödeme alamadığı için bize de ödeme yapamıyor. Haliyle bu bir zincirleme, zincirleme olduğu için bize kadar yansıyor. Ödemelerimizi yapamıyoruz. Şu an zor durumdayız. Şu an şantiyeler kapalı durumda. Hiç bir şekilde çalışma yapamıyoruz" dedi.

Bir başka işçi ise "Ben taşeron çalışanıyım. 7 aydır kiramı ödeyemiyorum. Akşam evime ekmek götüremiyorum." diye konuştu.

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İBB önünde eylem: 1 yıldır maaş alamıyoruz!
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