İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 3 metre kuralına uymayanlara ceza yazıldı

İçişleri Bakanlığı Coronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin son dakika verilerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre 81 ilde tam 772 semt ve mahalle pazarında denetimler gerçekleştirildi. Tek tek incelemelerin yapıldığı belirtilen noktalarda sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı-müşteriye adli ve idari işlem uygulandığı açıklandı.

DENETİMLER SÜRÜYOR, HATASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

Tüm bakanlıklar kendi alanlarında coronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararların uygulanmasını temin etmek için denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan hafta sonu bir önceki hafta olduğu gibi 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.