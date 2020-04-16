Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

'da operasyonu: 2 gözaltı

'da düzenlenen operasyonda, ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 15:06 ABONE OL
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez ve Esenkent mahallelerindeki 2 adreste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ömer O. ve Onur B.'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 36 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 yedek şarjör ve 65 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 12'si uyuşturucudan olmak üzere toplam 28 suç kayıtları bulunan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA