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’de motosiklet çaldı, polis suçüstü yakaladı

İstanbul İlçesi’nde bir başkasının motosikletini sürükleyerek çalan şüpheli Adem Ö. Maltepe İlçe ekiplerince bir parkta suçüstü yakalandı. Sicil kaydı bulunan şüpheli Adem Ö. ise adli makamlarca serbest bırakıldı

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 18:37 ABONE OL
Maltepe’de motosiklet çaldı, polis suçüstü yakaladı

İstanbul Maltepe İlçesi'nde saat 08.10 sularında şüpheli bir kişinin kendisine ait olmayan motosikleti sürükleyerek götürdüğü yönünde ihbar geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, motosikleti bir parkta park edilmiş halde buldu.


PARKTA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Motosikleti sürükleyerek götüren şüpheli Adem Ö. ise aracın kontak anahtar kısmını kurcalarken suçüstü yakaladı. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırma neticesinde motosikletin Ahmet Ö.'y ait olduğu belirlendi. Şüpheli Adem Ö.'nün ise "Cumhurbaşkanına Hakaret" ile "Hakaret Tehdit-Mala Zarar Verme" suçlarından iki suç kaydının olduğu kaydedildi. Şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı

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Maltepe’de motosiklet çaldı, polis suçüstü yakaladı
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