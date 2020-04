Pandemi psikologları görev başında

Pandemi hastanesi olarak görev yapan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 9 psikolog, koronavirüs tedavisi gören hastaları tedavi sürecinde yalnız bırakmıyor. Koruyucu izolasyon kıyafetlerinin ardında bir melek gibi hastaların odasına girip, tek tek onlarla sohbetler ediyor ve soruyorlar; 'Nasılsınız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz, odada tek kalmak sizi ürkütüyor mu, koranavirüs hastalığı ile ilgili ne düşünüyor, ne hissediyorsunuz" diye. Aldıkları yanıtlar karşında ise bu melekler, hastanın ruh sağlığı için neler yapabileceklerinin yol haritasını çıkarıyor. Psikologlar, hastalarla tek tek psikoterapiler yaparak, hastalığın ruhsal sağlıkları üzerinde yarattığı başta ölüm korkusu olmak üzere tüm kaygılarına merhem olmak için insan üstü bir çabayla görev başında. Hastanenin Klinik Psikoloji Birimi Sorumlusu Psikolog Yeliz Polat, "Bu kutsal bir görev. Çünkü vücut beden ve ruh ile bir bütün. Diğer doktorlarımız koranavirüs tedavilerini yaparken, bizler de psikolojik destek verip, güçlenmelerini sağlıyoruz" dedi.İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit: Sağlık Bakanlığımız her hastanede psikososyal destek birimleri kurulmasını istedi. Biz, bünyemizde bulunan psikologları servislerde görevlendirdik. Hastanın yatağının başına kadar psikologlarımız gidiyor. Ve her hafta görüşlerini rapor olarak hazırlıyorlar. Hastalarımızın her türlü yanındayız.