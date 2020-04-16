Sancaktepe ve Çekmeköy’de iyi ayrı kumar operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, iki ayrı iş yerine farklı saatlerde baskınlar yaptı. İlk baskın Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, tarafından saat 18.20 sularında gerçekleşti. Mekânı gözlemeye başlayan polisler, iş yerinin içerisinde sesler geldiğini duydu. Mekânda iş yeri sahibiyle birlikte sekiz şüpheli vardı. Bu esnada mekânın farklı bir kapısından kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı.

10 Şüpheliye "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçuna istinaden her birine bin liradan toplam 10 bin lira para cezası kesildi. İş yerinin ruhsatı olmadığı için İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.



KUMAR OYNAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, saat 23.15 sularında Çekmeköy'deki başka bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde ihbar gelince ikinci bir operasyon yapıldı. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine gizliden girilen bir giriş yeri tespit etti. Kumar oynandığı görülen mekândaki masada iskambil kâğıtları ve okey taşlarıyla birlikte 970 lira para ve dört şüpheli yakalandı.



TOPLAMDA 39 BİN 400 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İş yeri sahibine, "Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan, diğer dört şüpheliye ise "Kumar Oynamak", "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" ve "Covid-19 Bulaşıcı Hastalıkla İlgili Çıkan Genelgeye Muhalefet" suçlarından toplam 29 bin 400 lira idari para cezası kesildi. İş yerleri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. İki iş yerine toplamda 39 bin 400 lira para cezası kesildi.





ÇEKMEKÖY'DE İKİ ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, iki farklı adrese "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusunda baskın yaptı. Polisler yapılan operasyonda, Ö. O. (23) ve O. B.(26) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Aramada, dört ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, beş şarjör, 22 ve 33 adet fişek, 10 kurusıkı fişeği, 36 gram (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı adrese baskın yaptı. Bahse konu adreslere yapılan baskınlarda Ö. O. (23) ve O. B.(26) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

DÖRT RUHSATSIZ TABANCA, BEŞ ŞARJÖR VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan ikametgâhlarda yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, beş şarjör, 22 ve 33 adet fişek, 10 kurusıkı fişeği, 36 gram (bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi. Sicilleri kabarık olan şüphelilerden Ö. O. ve O. B.'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.