SON DAKİKA! İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu...

Son dakika haberine göre Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada metrobüs şoförü ve bir kadın yolcu yaralandı.

Son dakika: İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YOLCU SAYISI AZALTILMIŞTI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerilerinin ardından toplu taşımada önlemler alınmıştı. Alınan önlemler nedeniyle sosyal mesafeli yolculuk başladı. Bu nedenle çarpışan metrobüslerde olağan döneme göre çok daha az sayıda yolcu bulunuyordu.

AYRINTILAR GELİYOR...

Corona virüse karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi yasalaştı

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ | Sıra dışı belirtiler ortaya çıktı! Corona virüsü belirtileri nelerdir?

SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in coronavirüs test sonuçları belli oldu...