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! 'da iki kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu...

'dan haberi geldi. Avcılar'da iki  çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle seferler durdu.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 17:28 ABONE OL
SON DAKİKA! İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu...

Son dakika haberine göre Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada metrobüs şoförü ve bir kadın yolcu yaralandı.

Son dakika: İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YOLCU SAYISI AZALTILMIŞTI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerilerinin ardından toplu taşımada önlemler alınmıştı. Alınan önlemler nedeniyle sosyal mesafeli yolculuk başladı. Bu nedenle çarpışan metrobüslerde olağan döneme göre çok daha az sayıda yolcu bulunuyordu.

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SON DAKİKA! İstanbul'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu...
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