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: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in test sonuçları belli oldu...

haberi: İYİ Parti Genel Başkanı 'in 20 yıldır evinde çalışan yardımcısında tespit edilmişti. Akşener yaptığı açıklamada, "Virüs bizim eve de girdi. Ancak eşimin de, benim de test sonuçlarımız negatif çıktı" ifadelerini kullanmıştı. Akşener, kuluçka süresinin ardından bir test daha yaptırdı. Akşener'in testi yine negatif çıktı.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:54 ABONE OL
SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in coronavirüs test sonuçları belli oldu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, evindeki yardımcısında COVID-19 teşhisinin ardından pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.

İKİNCİ TEST DE NEGATİF

Hürriyet'in haberine göre; Akşener'in evindeki 20 yıllık yardımcısının COVID-19 testi pozitifti. Bunun üzerine Akşener'in, "Yıllardır evimizin bir parçası" dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı. Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.

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SON DAKİKA: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in coronavirüs test sonuçları belli oldu...
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