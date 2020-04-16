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Son dakika: 'de 141 kişiye kesildi

'de yeni tip coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 141 kişiye idari para cezası uygulandı, 2 kişi hakkında yapıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika: Kocaeli'de 141 kişiye ceza kesildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, coronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili il genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

29 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Kentte 600 iş yeri ve 4 bin 358 kişinin kontrol edildiği denetimlerde, "karantina kuralını" ihlal eden 9 kişiye, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 67 kişiye, "sosyal mesafe" ihlali yapan 36 kişiye, iş yerinde maske takma kuralına uymayan 29 kişiye idari para cezası yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Coronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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Son dakika: Kocaeli'de 141 kişiye ceza kesildi
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