Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Yaz tatili olacak mı? LGS ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonları ilgilendiren konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk dün TBMM'de geçen yasa ile ilgili konuştu, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil" dedi.

LGS tarihine de değinen Selçuk, herhangi bir ertelemenin şu an için söz konusu olmadığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek. Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

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