Son dakika: MSB'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına dev destek!

MSB'den, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır." denildi.

MSB'DEN DEV DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır.