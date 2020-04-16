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Son dakika... 'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi

’te /’lı teröristler tarafından kırsal alana tuzaklanan patlayıcı madde ile desteklenmiş anti tank mayını güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi. Yapılan son dakika açıklamasında "El yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.4.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 10:15 ABONE OL
Son dakika... PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi

Siirt Valiliğinden yapılan Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Çetinkol köyü Geva tepe kırsalında mayın-el yapımı patlayıcı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın 2020/80 operasyonu kapsamında Eruh ilçesi Çetinkol köyü Geva tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış vaziyette patlayıcı madde ile desteklenmiş bir adet anti tank mayını tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, el yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde patlayıcı madde imha timi tarafından kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

LİCE'DE DE OPERASYON VARDI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen son dakika operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınakta ise el yapımı patlayıcı, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, onlara yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.

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Son dakika... PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi
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