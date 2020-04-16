SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs vaka ve vefat sayısını açıkladı! 16 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu?

Çin'de ortaya çıkması sonrasında tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösteren corona virüsü enfeksiyonuna ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugünün "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Bu paylaşımla birlikte vatandaşlarımızın merak ettiği 16 Nisan Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? sorusu da cevap buldu. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

Son dakika! Koronavirüs sebebiyle bugün 125 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı... | Video

16 NİSAN 2020 PERŞEMBE:



Bugünkü Test Sayısı: 40 bin 427

Bugünkü Vaka Sayısı: 4 bin 801

Bugünkü Vefat Sayısı: 125

Bugünkü İyileşen Sayısı: 1415

15 NİSAN VAKA SONUÇLARI:

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından 15 Nisan Türkiye'de corona virüsü son durum tablosunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre, 15 Nisan günü Türkiye'de 34 bin 90 test yapıldı.Tespit edilen yeni vaka sayısı 4 bin 281 kişi oldu. Bugün hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115 oldu.

Türkiye'de toplamda 69 bin 392 kişide corona virüsü tespit edilmiş oldu.

Toplam yoğun bakım sayısı bin 820, toplam entübe hasta sayısı ise bin 52 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA NELER SÖYLEDİ?

Bakan Koca, 15 Nisan corona virüs tablosunu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."