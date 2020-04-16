Toplum olarak bilinçlendik

Araştırma Şirketi NG'nin araştırması Türkiye'de ilk koronavirüs görülmesinden bu yana toplumun önlemler konusunda bilinçlendiğini gösteriyor.Toplumun yüzde 96'sı önlem alıyor.Vatandaşın en çok başvurduğu önlem (yüzde 95) el yıkamak. Tokalaşmayı kesmek ve ortamı havalandırmak bunu izliyor.Araştırmaya katılanların yüzde 25'i hiç evden çıkmadığını belirtti. Zorunda kalmadıkça çıkmayanların oranı yüzde 37, alışveriş için dışarıya çıkanlar yüzde 21.İş için dışarı çıkmak zorunda olanlar yüzde 17. Hayatında hiç değişiklik yapmayanlar binde 3.