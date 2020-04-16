Türkiye onlar için güvenli liman

Koronavirüs salgını küresel pandemi ilan edilmeden önce çıktıkları mavi yolculukta 65 yaş üstü kısıtlamaları nedeniyle Fethiye Ece Marina'ya demirleyen İngiliz ve Alman uyruklu aileler Türkiye'nin salgına karşı aldığı önlemleri de takdirle karşılıyor.Kardeşi Peter Kaltwasser'le teknede yaşayan emekli farmakolog Alman Maria Kaltwasser (65), "12 Şubat'tan bu yana Türkiye'de deniz üzerindeyiz. Covid-19 başladıktan sonra Ece Marina'ya yanaştık. Bu güzel havalarda koylara çıkamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Fakat Türkiye'nin aldığı tedbirler çok olumlu. Türkiye gibi güvenli bir limandayız. Geçen hafta sonunda sokağa çıkma yasağına habersiz yakalandık ama marina yetkilileri, sabah ekmek ve ihtiyaçlarımızı getirince sürpriz oldu. Türkiye'nin İngiltere ve diğer ülkeler gönderdiği tıbbi yardımı alkışlıyoruz. Din ve siyaset yapmadan tıbbi yardım, maske, solunum cihazları hatta doktor yardımı yapması son derece duygulandıran bir olay" dedi.Eşi Lynne ve oğlu Cassey (16) ile birlikte uzun süredir Fethiye koylarında denizde olan ve Ece Marina'ya demir atan emekli muhasebeci İngiliz Geoff Russell (69) ise "65 yaş üstü olduğum için ben ve 20 yaş altı oğlum sokağa çıkmıyoruz. İngiltere'ye yapılan yardımdan çok mutlu olduk. Panik yapmıyoruz çünkü Türkiye'de güvendeyiz" dedi.13 yıldır Fethiye'de yaşayan İngiliz Cathy Harrower 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde. Harrower "Türkiye pandemiye karşı başarılı. Hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Sokağa çıkma yasağı olduğunda Türk komşular, alışveriş için yardıma koştu. Yine yöneticiler her gün sorup ilgileniyorlar Evde hayvanlarım var. Onları gezdiremiyoruz ancak herkes yardımcı oluyor" dedi.