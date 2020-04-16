Vizyonsuzluk ve öngörüsüzlük... Kılıçdaroğlu hastanelere böyle karşı çıkmıştı: "Ya hasta yoksa!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, koronovirüs salgınında vatandaşlarımıza hizmet veriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" ifadeleriyle şehir hastanelerine karşı çıktı ve şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin şehir hastanelerinin yapımına karşı çıktığı o açıklamalar:



SARI: ŞEHİR HASTANELERİYLE 5 KAT ZARAR EDİLECEK

22 Şubat 2013: CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, Meclis'te kabul edilen şehir hastaneleri yasası ile ilgili olarak, "Klasik ihale yöntemiyle 600 milyon TL'ye yaptırılacak bir hastane, kamu özel ortaklığı ile yaklaşık 3.5 milyar TL'ye mal olacak. Yani yaklaşık 5 kat zarar edilecek. Yabancı şirketlere verilen hazine garantisi ile ise devlet, 2001 krizinde batık bankaların mal olduğu 20 milyar TL'lik açığın 4 katı kadar riski üstlenecek. Zarar ve risk doktorun emeğinden yurttaşın da cebinden karşılanacak" iddiasında bulundu.





"TEDAVİ OLMAK İÇİN ÖDENEN KATKI PAYLARI GİDEREK ARTACAK"

Müslüm Sarı, ortaya çıkan milyonluk borçların faturasının yurttaşa kesileceğini öne sürerek, "Borçlar, sağlık çalışanlarının hastane döner sermayesinden aldıkları paydan kesilerek ödenecek. Yasa ile zaten sözleşmeli çalışan haline gelecek olan sağlıkçılar, bütçe açığını da kapatmak için çalışacak. Ama bu yetmeyecek. Bu kez de gözler yurttaşa dönecek. Tedavi olmak için ödenen katkı payları giderek artacak. Yani zarar ve risk doktorun emeğinden yurttaşın da cebinden karşılanacak" iddiasında bulundu.

RİSK 80 MİLYAR TL!

Sarı; hastaneyi yapacak özel şirketin, uluslararası finans şirketinden alacağı kredilere Hazine garantisinin verildiğini iddia ederek, "Özel şirket batarsa, uluslararası şirkete devlet kefaleti getirilecek. Batık bankalar 2001 krizinde Türkiye'ye 20 milyar TL açığa mal oldu. Şehir hastaneleri ile aynı yanlış bir daha yapılıyor ve burada Hazine tarafından üstlenilen risk çok daha büyük. Devlet 2001 riskinin 4 katı kadar, 80 milyar TL gibi çok büyük bir riske giriyor" iddiasında bulundu.





CHP'LİLER MERSİN ŞEHİR HASTANESİNE KARŞI ÇIKTILAR!

15 Şubat 2017- CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucuoğlu ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, tarihinde TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'li vekiller, 5 yıldızlı otel konforunda yapılan Mersin Şehir Hastanesi'ne yönelik eleştirilerini dile getirdi.



CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, Mersin'deki şehir hastanesinin kentin ücra tarafındaki kuzey batısında olduğunu iddia ederek, "Sürekli büyüklüğü öne çıkarılmaya çalışan şehir hastanelerinin aslında vatandaşın sağlığını risk altına aldığı gibi sırtına da büyük bir yük bindirdiği gerçeği saklanmaktadır" dedi.





Serdal Kuyucuoğlu da, "Acele ediyorlar, hastaneyi açıyorlar ama bir sürü eksiklik var, bir sürü sıkıntı var, çalışanlar sıkıntılı, doktorlar sıkıntılı" iddiasında bulundu.



KILIÇDAROĞLU: "PEKİ BU ÜLKEDE HASTALIK YOKSA NE YAPACAĞIZ"

21 Eylül 2017: Kemal Kılıçdaroğlu: "(Şehir hastanesi) Hastane yapıyorsun. Yüksek maliyetler var. Üç yılda çıkarıyorsun maliyeti, sonra 15-20 yıl para ödüyorsun. Yüzde 70'de hasta garantisi veriyorsun. Peki bu ülkede hastalık yoksa ne yapacağız."





"ŞEHİR HASTANELERİNİN PARALARI SİZ VE SİZDEN SONRA TORUNLARINIZ ÖDEYECEK"

16 Temmuz 2019: Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada; "(Şehir hastaneleri) Bunların paralarını siz ve sizden sonra torunlarınız ödeyecek. Hadi sen oy verdin, torunlarına bu yükü getiriyorsun. Hangi gerekçeyle bu yükü getiriyorsun? Bunun sorulması lazım" iddiasında bulundu.



"ŞEHİR HASTANELERİ CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KARA DELİĞİ"

14 Kasım 2019: CHP, şehir hastanelerinin ekonomi için bir kara delik olduğunu iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli gündeme getirdiği şehir hastanelerinin maliyetinin ne olduğu konusunda parti içinde çarpıcı bir tespit yapıldı. CHP, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" tespitinde bulundu.

Buna göre 30 şehir hastanesinin 25 yıllık kira ve hizmet bedelinin getireceği yükün toplamı 142 milyar 396 milyon 390 bin 815 dolar olarak hesaplanıyor.

"1 ŞEHİR HASTANESİYLE 1200 YATAK KAPASİTELİ YAKLAŞIK 29 HASTANE YAPILABİLİYOR"

CHP'nin çalışmasında, şehir hastaneleri için her yıl kira ve hizmet bedeli toplamı olarak ödenecek 5.7 milyar dolar ile 475 yatak kapasiteli kamu özel işbirliği (KÖİ) maliyetleriyle Yozgat modeline göre en az 37 adet hastanenin hizmete açılabileceği iddia edildi. CHP'nin çalışmasına göre, 25 yılda ödenecek olan 142,4 milyar dolar ile 862 adet 1200 yataklı hastane yapılabileceği de öne sürüldü. CHP raporuna göre 1 şehir hastanesinin 25 yıllık maliyetiyle yaklaşık 29 hastane yapılabiliyor.



KILIÇDAROĞLU: "ÖNCE BU ŞEHİR HASTANELERİNİ BEN, ARKADAŞLARIM HEPİMİZ ELEŞTİRDİK, 'YANLIŞ YAPIYORSUNUZ' DEDİK"

19 Kasım 2019- Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşma; "Daha önce bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik, 'Yanlış yapıyorsunuz' dedik, 'Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek' dedik" iddiasında bulundu.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ

11 Aralık 2019- CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını bütçesi olmadığı gerekçesiyle yapmayacağını açıkladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, bütçelerinin olmadığı gerekçesiyle İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamasının ardından harekete geçti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastanenin bağlantı yollarının yapılmasına başlandı.



Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan, tamamı ise 20 Mayıs'ta hizmete girecek.



"'ŞEHİR HASTANELERİ NİÇİN YAPILDI?' DİYE ELEŞTİRMEDİM"

12 Nisan 2020: Kemal Kılıçdaroğlu, bir özel televizyon kanalının canlı yayınına katıldı.

Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı'nın, "Şehir hastanelerin lüzumsuz yatırım olduğunu demiştiniz. Şehir hastanelerine bu kadar hasta garantisi verilmesi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey, gereksizdi demiştiniz. Sosyal medyada 'hangi gereksizdi' diyorlar. Bundan ötürü sizi vizyonsuz, öngörüsüz olmakla suçluyorlar. Özellikle şehir hastaneleri konusunda vizyonsuz ve öngörüsüz müsünüz?" şeklinde sorusuna şu cevabı verdi:

"'Şehir hastaneleri niçin yapıldı?' diye eleştirmedim. Şehir hastaneleri yaptılar gayet güzel. İtirazım yok ki. Hastane niye yaptınız. Hiç itirazım olmaz."



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TABİP ODASI: "ŞEHİR HASTANELERİ, ŞEHRİN DIŞINDA AÇILMIŞ, ŞEHRİN İÇİNDEKİ HASTANELERİ ORTADAN KALDIRAN BİR DÜZENLEME"

10 Mart 2017- İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, şehir hastanelerinin basit bir yeni hastane kurma meselesi olmadığını belirterek, "Bence adı da yanlış konulmuş. Şehir hastaneleri, şehrin dışında açılmış, şehrin içindeki hastaneleri ortadan kaldıran bir düzenleme" iddiasında bulundu. "Şehir hastaneleri halkın sağlığı için mi, sermayenin sağlığı için mi tasarlandı?" diye soran Dr. Güray Kılıç, bu proje özelleştirmenin yeni adı olduğunu, hatta özelleştirmeden de kötü sonuçları olacağını iddia etti.



ERDOĞAN'IN "HAYALİM VE SEVDAM" DEDİĞİ ŞEHİR HASTANELERİ SALGINDA HASTALARA HİZMET VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, koronovirüs salgınında vatandaşlarımıza hizmet veriyor.

Adana, Mersin, Isparta, Yozgat, Kayseri, Manisa, Elazığ, Ankara Bilkent, Eskişehir ve Bursa şehir hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde hastalar tedavi ediliyor.

İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi ile Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanelerinin de ilk etabı hizmet vermeye başladı.

Ankara Etlik, Konya Karatay, Tekirdağ, Kütahya, Kocaeli, İstanbul Başakşehir, İzmir Bayraklı, Gaziantep, Erzurum ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaatı devam ediyor.





HİZMETE AÇILAN ŞEHİR HASTANELERİ

Adana Şehir Hastanesi: 1550 yatak kapasiteli

Mersin Şehir Hastanesi: 1294 yatak kapasiteli

Isparta Şehir Hastanesi: 755 yatak kapasiteli

Yozgat Şehir Hastanesi: 475 yatak kapasiteli

Kayseri Şehir Hastanesi: 1607 yatak kapasiteli

Manisa Şehir Hastanesi: 558 yatak kapasiteli

Elazığ Şehir Hastanesi: 1038 yatak kapasiteli

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi: 3 bin 711 yatak kapasiteli

Eskişehir Şehir Hastanesi: 1081 yatak kapasiteli

Bursa Şehir Hastanesi: 1355 yatak kapasiteli

İstanbul Okmeydanı Şehir Hastanesi: 789 yatak kapasiteli (İlk kısmı açıldı)

Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi: 1105 yatak kapasiteli (İlk kısmı açıldı)