Alkışlar artarak devam ediyor

Koronavirüse yakalanan ve gördükleri tedaviyle yaşam mücadelesini kazananarak taburcu olanlara hergün onlarcası ekleniyor. Bunlardan biri de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu. 17 Mart'ta başlayan tedavi sürecinden yaklaşık bir ay sonra taburcu edilen Tutluoğlu şunları söyledi: "Yakalanmamak çok önemli ama yakalandıktan sonra da korkmayın, tedavide çok önemli gelişmeler oluyor. Süreç virüs lehine değil, bizlerin lehine işliyor, tecrübemiz de artıyor. 5-6 kere plazmaferez (kanın bir araç yardımıyla temizlenmesi) uygulamak zorunda kaldılar. Kök hücre tedavisi de uygulandı. Uçlardan döndüm. Ağır ve zor seyretti. 3-4 hafta kendimi izole edeceğim."Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Tali'de virüsü yendi. Samsun'un Bafra ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Mithat Ulukan da yakandığı koronavirüsü 14 gün süren tedaviyle yendi. Ulukan alkışlarla hastaneden taburcu oldu. Ulukan, "Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize de çok dikkat edin" dedi.Samsun'un Atakum ilçesinde, eşinin cenazesine katılan bir kişiden virüs kapan 96 yaşındaki Kasım Akyüz hastalığı yendi. Akyüz, "Köyde doğal beslendim, uykuma dikkat ettim ve hiç sigara içmedim" dedi.Konya'da yaşayan Zafüre Gündoğdu (79), Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedaviyle virüsü yendi. Hastanede 3 gün de aynı yaştaki eşi Zühtü Gündoğdu'nun tedavisinin bitmesini bekleyen ve birlikte alkışlarla taburcu olan Zafüre Gündoğdu, "Hakkınızı helal edin. Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor. Kapıyı kilitlerim evden çıkartmam" dedi.