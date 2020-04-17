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’nda hummalı çalışma

Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Atatürk Havalimanı’nda hummalı çalışma
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi yapımına başlanan bin yataklı hastane için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü. Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda yapılan bin yataklı hastanenin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. İnşaatın havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor. İHA
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Atatürk Havalimanı’nda hummalı çalışma
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