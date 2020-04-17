Bakan Koca: 40 bin test hedefini aştık

Sağlık Bakanlığı, dün 4 bin 801 kişiye Kovid- 19 tanısı konulduğunu, 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 74 bin 193, toplam can kaybının 1643 olduğunu bildirdi. Toplam test sayısı 518 bin 143 olurken, dün bin 415 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 7 bin 89'a yükseldi. Dünkü test sayısı 40 bin 801 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, "İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" uyarısını da yineledi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştığını belirterek, milletvekillerine teşekkür etti. ANKARA