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Başkan Erdoğan'dan Özal'ın vefatının yıldönümü nedeniyle mesaj

Başkan , 8. 'ın, ülkeye ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edileceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 15:10 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Özal'ın vefatının yıldönümü nedeniyle mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edilecektir.

Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Özal'ın vefatının yıldönümü nedeniyle mesaj
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