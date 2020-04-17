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Down sendromlu Lale’ye emniyetten sürpriz

Tuzla İlçesi’nde oturan ablasının down sendromlu kızı Lale’nin bugün doğum günü olduğunu söyleyen ’deki kardeş, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Lale’ye sürpriz yapmak için doğum günü pastasını alıp evinin kapısını çaldı. Lale ve ailesi çok mutlu oldu

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Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 13:18 ABONE OL
Down sendromlu Lale’ye emniyetten sürpriz

İstanbul Tuzla İlçesi'nde ablasının down sendromlu kızının (17) bugün doğum günü olduğunu kardeşi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

DOWN SENDROMLU LALE'NİN DOĞUM GÜNÜN KUTLADI

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Lale'ye sürpriz yapmak için harekete geçti. Tuzla İlçesi'ndeki evine doğum günü pastası alarak giden polisler, Lale'nin doğum gününü kutladı. Lale, annesi ve ev halkı çok mutlu oldu. Polislere teşekkür etti.

Down sendromlu Lale’ye emniyetten doğum günü sürprizi | Video

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Down sendromlu Lale’ye emniyetten sürpriz
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