Down sendromlu Lale’ye emniyetten sürpriz

İstanbul Tuzla İlçesi'nde ablasının down sendromlu kızının (17) bugün doğum günü olduğunu kardeşi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

DOWN SENDROMLU LALE'NİN DOĞUM GÜNÜN KUTLADI

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Lale'ye sürpriz yapmak için harekete geçti. Tuzla İlçesi'ndeki evine doğum günü pastası alarak giden polisler, Lale'nin doğum gününü kutladı. Lale, annesi ve ev halkı çok mutlu oldu. Polislere teşekkür etti.

Down sendromlu Lale’ye emniyetten doğum günü sürprizi | Video