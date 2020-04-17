Hatay’da solunum cihazı üretildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), korona virüs pandemisi süresince mesleki ve teknik anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, bu kapsamda ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Birol Gezer, gece gündüz çalışarak solunum cihazını ürettiklerini açıkladı. Gezer, "20 günlük çalışma sonucunda solunum cihazını ürettik. Bu konuda bizlere destek olan Hatay Valimiz Rahmi Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Kemal Karahan'a teşekkür ediyoruz" dedi. Gezer cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağını sözlerine ekledi.Elektronik öğretmeni Nurullah Sarı da cihaz testinin başarılı geçtiğini, söyleyerek "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.