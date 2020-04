İyi ki varsın doktor Eyüp

Koronavirüsle canla başla mücadele eden hastanelerden biri de İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Burada her sağlık çalışanının ayrı bir hikâyesi var Bunlardan biri de Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde görevli uzman doktor Eyüp Varol. 1 aydır evine gitmeyen Varol, 11 aylık bebeğine ve eşine hasret... Doktorlar için ayrılan yurtta kalan Varol, bebeğiyle bazen yurt odasından bazen hastanenin her hangi bir köşesinden görüntülü konuşuyor. Varol SABAH'a konuştu:İş yükü fazla olsa da önemli değil. Mesai kavramımız yok. Serviste 8 doktoruz. Ortalama iki günde bir nöbet geliyor.Hastalar ilk geldiklerinde korkup tedirgin olabiliyorlar. Hastaların odasına ne kadar çok girersek, ne kadar çok ilgilenirsek onlar da rahatlıyor. Bütün sağlık çalışanları bu hastalığın bitmesi için büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Malzeme konusunda problem yaşamıyoruz.Biz salgın yayılmasın diye bu kadar uğraşırken, herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Bu hastalığı küçümseyerek, "Bana bir şey olmaz" diyerek, gezerek taşıyanlar büyük vebale giriyorlar. Onlara hakkımı helal etmiyorum.Oğlum şu an da 11 aylık. 1 ay sonra doğum günü. Doğum gününe de gidemeyeceğim. Evde bir yerlere tutunarak, yürüteçte yürümeye başladı. İlk dişi çıktı. Emekleyerek bana koşmasını özledim. Hayatımda bir kere olacak şeyler bunlar ve ben bunları kaçırıyorum. Ailemle hastalık geçse de kavuşsak diye bekliyoruz. 1 aydır oğlumun kokusunu içime çekemiyorum. Ara ara eve gidip kapıdan eşyalarımı alıp çıkıyorum. Beni görünce üzerime koşarcasına emekliyor. Ama ondan kaçmak durumunda kalıyorum. Böyle giderse 2 ay daha çocuğuma sarılabileceğimi düşünmüyorum.Antalya'da, 112 Acil Servis görevlisi Emir Şakir Damar (49)iki çocuğunu kendi annesinin yanına gönderdi. Bir aydır sadece telefondan görüntülü görüşebiliyor. Damar, "Virüs ile mücadele çocuklarımı görmesinden daha önemli" dedi. DHAIsparta Şehir Hastanesi'de hemşire olan Ebru Çelik, 25 gündür dokunamadığı 6 yaşındaki oğlu Ali Havza'ya özlemini iş çıkışı yurda gitmeden önce evinin kapısından görerek gidermeye çalışıyor. Ancak riskli olduğu içinnKapıdan uzaktan oğluyla konuşup birbirlerine ellerini uzatmaktan öteye gidemiyor. AA