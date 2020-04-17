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'dan getirilen vatandaşı Çorlu'da karantinaya alındı

'dan 'ye getirilen vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Çorlu'daki öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.4.2020 18:56 ABONE OL
Libya'dan getirilen 62 Türk vatandaşı Çorlu'da karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'dan Türkiye'ye getirilen 62 Türk vatandaşı, Çorlu'daki öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Libya'da çalışan 62 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle uçaklarla İstanbul'a getirildi.

Otobüslerle Çorlu ilçesine nakledilen vatandaşlar, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

14 gün karantinada tutulacak 62 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek kalacakları odalara alındı.

Polis ekipleri, yurdun giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.

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Libya'dan getirilen 62 Türk vatandaşı Çorlu'da karantinaya alındı
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