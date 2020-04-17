Lice’de terörist gruba nokta operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında istihbarata dayalı nokta operasyonda 1'i ölü, diğeri sağ olmak üzere 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Lice'nin Birlik Köyü ile Ayaz mezrası arasındaki dağlık bölgede anlık istihbarata dayalı bir grup teröristin bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik' adı verilen operasyonda Roketler adlı JÖH timleri ile havadan İHA, SİHA ve taarruz helikopterlerinin de desteğiyle dere yatağında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kaçış güzergâhındaki stratejik bölgeler helikopter ve SİHA'larla yoğun ateş altına alınınca çaresiz kalan terörist grup dar bir bölgede güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada 1'i ölü, 1'i de sağ olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin uzun zamandan beri aranan terör örgütünün sözde Ape Musa bölgesi adını verdiği alan sorumlusu Biji kod adlı Hebun Kardaş olduğu ortaya çıktı. Sağ ele geçirilen teröristin ise Laşer kod adlı Ferhat Önkol olduğu öğrenildi.Teröristlerin kışı geçirdikleri bir yeraltı sığınağı da tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof tüfek, 2 el bombası, 3 RPG-7 roketatar, plastik varil içinde hazırlanmış dijital saat düzeneğine bağlı zaman ayarlı el yapımı bomba, 100 kilo kuru gıda, giyim, yaşam ve tıbbi malzemeler de ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen teröristleri evlerinde barındırdıkları için terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından 3 kişi de gözaltına alındı. Sağ ele geçen teröristin jandarma komutanlığındaki sorgusu sürüyor.