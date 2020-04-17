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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

(MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Terör örgütü /'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 10:20 ABONE OL
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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