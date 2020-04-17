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'den son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

Terör örgütü /YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG’li başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

DHA Gündem
AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 10:16 ABONE OL
MSB'den son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB'den son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler
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