Plazma bağışlayıp hayat kurtarıyorlar

Koronavise yakalanıp hastalığı yenen, aralarında doktorlar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, bu yöndeki çağrılara uyarak, diğer hastaların da iyileşmesine yardımcı olmak için, tedavide kullanılan immün plazma bağışçısı oldu.







İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan ve bir süre önce rahatsızlanınca, daha önce görev yaptığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuran Prof. Dr. İsmail Kayar (55) koronavirüse yakalanmıştı. Tedavi altına alınan Kayar, 15 gün önce sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kayar daha sonra, aynı hastalığa yakalanan hastalaran tedavisinde kullanılması için aynı hastanede plazma bağışında bulundu. Koronavirüsün üstesinden geldiğini belirten Kayar "Bu hem kan bağışı için bir fırsat hem de bu hastalığı yenerek şifa bulan insanlar için bir insanlık vazifesidir. Küçük bir katkıda bulunmak bakımından çağrıya uydum ve bağışta bulundum. İyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.







Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan asistan doktor Hasan Balıkçı da koronavirese yakalanan sağlık çalışanlarından. Tedvisini tamamlanıp bir süre dinlendikten sonra tekrar görevinin başına dönen Balıkçı Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ile iletişime geçen Balıkçı, plazma bağışında bulundu. Balıkçı, "Psikolojik savaş, semptomlara nazaran daha büyüktü. Tedavi olduktan sonra plazma vermek için insan biraz hevesleniyor. İnsan katkıda bulunmak istiyor. Tedavi sonrasında iki negatifi gördükten sonra herkes plazmasını versin. Kendisi tedavi olduğu gibi başkalarının tedavisine katkıda bulunsun" diye konuştu.







Diyarbakır'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik olarak görev yapan Melek Yıldırım 16 Mart'taki doğum gününde Kovid-19 olduğunu öğrendi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 13 günlük tedavinin ardından iyileşerek taburcu oldu. 8 Nisan'da soluğu hastanede alarak kentin ilk plazma bağışçısı oldu. Bir hafta geçtikten sonra ikinci kez bağışta bulunan Yıldırım, "Ben iyi bir şekilde atlattım ama bu süreci atlatamayan, zorluk çeken birçok hastamız var. Tedavisi sona ermiş herkesin bağışçısı olmasını istiyorum. Bu süreçte hepimiz birbirimize destek olalım" dedi.

Afyonkarahisar'da sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edilen Faruk Yılmaz (36) 14 gün karantina süresinin dolmasının ardından immün plazma tedavisi için donör olacağını söyledi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde taburcu olan iki kişi de plazmalarını bağışladı. Rektör Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Hastalığı geçirenler, diğer hastalara umut olması, hayatlarını kurtarması için bağışçı olsun" dedi.







78 YAŞINDAKİ HASTA PLAZMA BAĞIŞIYLA İYİLEŞTİ

Antalya'da yaşayan turizmci Çağlar Çolak (27), 2 gün hastanede, 14 gün de evinde süren tedaviyle Kovid-19'u yendi. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde plazma bağışında bulundu. Çolak'ın bağışladığı plazma ile 78 yaşındaki bir hasta iyileşti. Çolak, "2020'de aldığım en iyi haber. Hastalığı yenen herkesin plazmasını başka bir hasta için bağışlamasının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "Türkiye'de plazma tedavisinden sonra test sonucu pozitiften negatife dönen başka örnek yok"diye konuştu.



ADIM ADIM BAĞIŞ

İyileşen hasta 14 gün evinde karantina süreci geçiriyor. Sağlık Bakanlığı hastanın ileşim bilgilerini Kızılay'a bildiriyor. Kızılay 14 günün sonunda iyileşen kişiyi telefonla arayarak plazma bağışında bulunabileceğini belirtiyor. Hasta kabul ederse Kızılay hastanın en yakınında bulunan Kızılay Kan Merkezi ile irtibata geçi randevu ayarlıyor. Ardından iyileşen kişiye randevu bilgilerini aktarıyor. Eğer kendi imkanları ile gidemeyecekse, kendisine araç tahsis edilerek evinden alınıyor. Kızılay'ı iyileşenler de plazma bağışında bulunmak için arayabiliyor. Bu kişiler için de aynı süreç işletilerek 14 günün bitiminden sonra randevu veriliyor.

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