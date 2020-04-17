Sokağa çıkma yasağına saatler kala ilginç görüntüler

Bu gece 00.00'da başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş için sokaklara çıktı. Güneşli havanın da etkisiyle trafiğe kapalı olan Bakırköy ve Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluğu görüldü.

Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da banklarda oturmayı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları da görüldü.

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