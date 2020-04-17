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Sokağa çıkma yasağına saatler kala ilginç görüntüler

Koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmasına rağmen ve Şirinevler'de güneşli havayı fırsat bilenler dışarıya çıktı. Her iki yerdeki yoğunluğu dikkat çekti.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.4.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 15:50 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağına saatler kala ilginç görüntüler

Bu gece 00.00'da başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş için sokaklara çıktı. Güneşli havanın da etkisiyle trafiğe kapalı olan Bakırköy ve Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluğu görüldü.

Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da banklarda oturmayı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları da görüldü.

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Sokağa çıkma yasağına saatler kala ilginç görüntüler
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