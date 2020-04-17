Sokağa çıkma yasağının ardıdan İstanbul'da denetimler başladı

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 00.00'dan sonra denetimler başladı. Megakent İstanbul'da da gece yarısı itibariyle denetimler yoğunlaştı. Birçok noktada uygulama noktası oluşturan güvenlik kuvvetleri sürücüleri ve kontrol etti. Bu noktalardan bazıları Şirinevler ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olurken, bir diğer nokta da Beşiktaş oldu. Polis ekipleri uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücüleri kontrol etti. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesildi.