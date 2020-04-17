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Sokağa çıkma yasağının ardıdan 'da denetimler başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı başladı. polisi birçok bölgede kurduğu uygulama noktasıyla denetimlerde bulunuyor. Ekipler, yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.4.2020 02:22 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağının ardıdan İstanbul'da denetimler başladı

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 00.00'dan sonra denetimler başladı. Megakent İstanbul'da da gece yarısı itibariyle denetimler yoğunlaştı. Birçok noktada uygulama noktası oluşturan güvenlik kuvvetleri sürücüleri ve kontrol etti. Bu noktalardan bazıları Şirinevler ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olurken, bir diğer nokta da Beşiktaş oldu. Polis ekipleri uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücüleri kontrol etti. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesildi.

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Sokağa çıkma yasağının ardıdan İstanbul'da denetimler başladı
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