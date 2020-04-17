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! 'da yaşlı bakım merkezinde ! Yaşlılar bahçeye çıkarıldı...

haberine göre; 'da yaşlı bakım merkezinde çıktı. Yangın nedeniyle yaşlılar bahçeye çıkarıldı. Ekipler süratle gelerek yangına müdahaleye başladı. Ancak yangın henüz söndürülemedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 17:33 ABONE OL
SON DAKİKA! Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın! Yaşlılar bahçeye çıkarıldı...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 sokak üzerinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı. 3 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı. Yaşlılar, binanın yakınında yere yatırıldı. Haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürme için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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SON DAKİKA! Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın! Yaşlılar bahçeye çıkarıldı...
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