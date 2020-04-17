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: Bakanlık hileli ürünleri ve firmaları ifşa etti! Hileli ürünlerdeki o madde ölüme götürüyor

Hileli, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara yönelik haberi! Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar çalışmalarının neticesinde yılın ikinci hileli gıdalar listesini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Bakanlık, yürüttüğü yeni çalışmalara bağlı olarak 2020 yılına ait üçüncü tağşiş listesini de resmi internet sitesi üzerinden yayınladı ve 45 firmaya ait 55 ürün ifşa edildi. Bu ürünlerden bir kısmında taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi, bir kısmında ise kanatlı ve at eti tespit edildiği için kamuoyu ile paylaşıldı. Alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullanılan 'sildenafil' isimli maddenin tüketicileri ölüme götürebileceği belirtildi. Kimi et ürünlerinde ise at ve baş eti kullanıldığı tespit edildi. İşte, Bakanlığın son dakika duyurusu ile vatandaşlara hileli gıda ürünleri yedirdiği tespit edilen o firmalar...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 22:48 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakanlık hileli ürünleri ve firmaları ifşa etti! Hileli ürünlerdeki o madde ölüme götürüyor

haberi... Geçtiğimiz ay Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinin ardından Bakanlık, 2020 yılında yaptığı üçüncü denetimlere bağlı olarak da 45 firmaya ait 55 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığını tespit etti. Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Bakanlık tarafından bu yıla ilişkin de titiz bir çalışma yapılırken sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı ve listesi yayınlandı.

SİLDENAFİL MADDESİ ÖLÜME GÖTÜRÜYOR!

Yılın üçüncü hileli ürünler listesinde en çok dikkat çekenler ise alkolsüz içecekler, çikolata ve et ürünleri oldu. Alkolsüz içeceklerde ve çikolatalarda kullandığı belirlenen 'sildenafil' maddesinin çok tehlikeli olduğu ve aşırı doz kullanıma bağlı ölüme götürebileceği belirtildi.

AT VE BAŞ ETİ YEDİRMİŞLER

Bakanlık, 'et ve et ürünleri' başlığı altında hile yapan firmaları da duyururken sakatat, at ve baş eti kullanan markaları ifşa etti. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son dakika duyurusu ile vatandaşa hileli, taklit ve tağşiş ürün yediren o firmalar;

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SON DAKİKA: Bakanlık hileli ürünleri ve firmaları ifşa etti! Hileli ürünlerdeki o madde ölüme götürüyor
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