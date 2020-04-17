Son dakika | Başkan Erdoğan'dan kritik 'koronavirüs' görüşmesi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.
Giriş Tarihi: 17.4.2020 16:21Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 16:32ABONE OL
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.