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| Başkan Erdoğan'dan kritik 'koronavirüs' görüşmesi

haberi... Başkan ve Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.4.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 16:32 ABONE OL

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü. Başkan Erdoğan ve Abe'nin telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan kritik 'koronavirüs' görüşmesi
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