Son dakika: Coronavirüs ABD ve Rusya'yı dize getirdi! Trump önce yaptırımı deldi, şimdi ise teklifte bulundu...

Son dakika haberi: Coronavirüs salgını kendilerini süper güç olarak tanımlayan ülkeleri de bir bir dize getirmeye başladı. Virüs ile mücadelede tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan ülkeler birbirlerine karşı uyguladıkları sert yaptırımları yumuşatmak zorunda kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2014 yılında yaptırım listesine alınan Rus savunma sanayi şirketlerinden Rostec'e bağlı Kret'ten solunum cihazı alarak yasağı delmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un yaptığı açıklamaya göre; Trump, Putin'e solunum cihazı desteği verebileceklerini iletti. Peskov, "Eğer ihtiyaç duyarsak tabii ki bu nazik teklifi kabul ederiz" dedi. Coronavirüs salgınının iki ülke arasındaki katı tavırları yumuşattığı görülüyor.
Giriş Tarihi: 17.4.2020 10:12Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 10:20ABONE OL