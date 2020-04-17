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: İstanbul Valisi 'dan açıklaması

İstanbul Valisi basın toplantısı düzenledi. Kameralar karşısına geçen Yerlikaya, coronavirüs ile ilgili tedbirler, hayata geçirilen uygulamalardaki son durum ve bu gece 00,00'da başlayacak ile ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, saat 21.00'de marketlerin kapanacağını ifade etti "Lütfen alışverişi son ana bırakmayın." dedi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığının 926 bin yardım paketinin ailelere ulaştırıldığını da sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 15:39 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, canlı yayında yaptığı açıklamalarda İstanbul'daki önlemlerdeki son durum, Vefa Grubu çalışmaları, sokağa çıkma yasağı gibi konularda son durumu aktardı. Yerlikaya, akşam marketlerde yığılma olmaması için alışverişlerin son saatlere bırakılmamasını istedi. İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları...

"500 BİN MASKE TESLİM EDİLDİ"

Yerlikaya maske dağıtımına ilişkin yaptığı açıklamada, "PTT 500 bin maskeyi evlere teslim etti. 17 lisede maske üretimi başladı. 500 bin maske üretilecek. Cumhurbaşkanlığının 926 bin paketi evlere teslim edildi." dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEKLER

Sağlık çalışanlarının en ön cephede savaştığını söyleyen Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, sosyal tesis ve yurtlarda 5720 odayı onların hizmetine sunduk. Sağlık çalışanlarına ulaşım desteği sunduk. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek, şükranlarımızı sunarak tüm desteği vereceğiz. Vefa Grubu, 310 bin kişinin ihtiyaçlarını karşıladı." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Yerlikaya son sözlerini sokağa çıkma yasağı için sarf etti. Yerlikaya, "Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık. Lütfen alışverişi son ana bırakmayın. Fırınlar hafta sonu açık. Kurallara uyalım. Son olarak 'Evde kal İstanbul' demek istiyorum." dedi.

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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması
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