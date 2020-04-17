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: 'da akılalmaz görüntüler! Uçak yüzlerce aracın bulunduğu otoyola böyle indi...

haberi: 'dan akılalmaz görüntüler servis edildi. Ne zaman çekildiğine dair bir bilginin yer almadığı videoda, arıza yapan eğitim uçağının otoyola sorunsuz olarak indiği görülüyor. Uçağın inişini fark eden şoförler fren yaparak yol açıyor. İşte anbean o görüntüler...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 15:05 ABONE OL
Son dakika: Kanada'da akılalmaz görüntüler! Uçak yüzlerce aracın bulunduğu otoyola böyle indi...

Kanada'nın Quebec bölgesinden gelen görüntüler şaşkınlık yaratan cinsten. Otoyolda yüzlerce araba seyir halindeyken arıza yapan eğitim uçağı otoyola indi. Fren yaparak uçağa yer açan şoförler faciayı önledi. O anlar bir şoför tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kanada'da arızalanan eğitim uçağının otoyola iniş anı kamerada | Video

HAVADA BİRÇOK MANEVRA YAPTI

Havada sorun ile karşılaşan pilot yavaş yavaş alçalmaya başladı. Otoyola inmeyi planlayan pilot yavaş yavaş irtifasını azaltırken, araç sürücüleri olayı fark etti. Olası bir kaza ya da inişin olacağını anlayan sürücüler frenleyerek öndeki araçlar ile mesafeyi açtı. Uçak otoyola sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Sürücülerin sakin ve duyarlı tavrı kazayı önledi.

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Son dakika: Kanada'da akılalmaz görüntüler! Uçak yüzlerce aracın bulunduğu otoyola böyle indi...
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