Son dakika: Kanada'da akılalmaz görüntüler! Uçak yüzlerce aracın bulunduğu otoyola böyle indi...

Kanada'nın Quebec bölgesinden gelen görüntüler şaşkınlık yaratan cinsten. Otoyolda yüzlerce araba seyir halindeyken arıza yapan eğitim uçağı otoyola indi. Fren yaparak uçağa yer açan şoförler faciayı önledi. O anlar bir şoför tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kanada'da arızalanan eğitim uçağının otoyola iniş anı kamerada | Video

HAVADA BİRÇOK MANEVRA YAPTI

Havada sorun ile karşılaşan pilot yavaş yavaş alçalmaya başladı. Otoyola inmeyi planlayan pilot yavaş yavaş irtifasını azaltırken, araç sürücüleri olayı fark etti. Olası bir kaza ya da inişin olacağını anlayan sürücüler frenleyerek öndeki araçlar ile mesafeyi açtı. Uçak otoyola sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Sürücülerin sakin ve duyarlı tavrı kazayı önledi.

Uzmanlardan kritik değerlendirme! "THY’nin rakiplerine göre şansı yüksek"

Son dakika: Fransız bilim insanlarından corona virüs açıklaması! Sıcak havalarda da yaşayabiliyor...

Son dakika haberi: New York Times yazdı! Coronavirüsün geçirdiği mutasyonlardaki tehlike: Coronavirüs aşısı için...