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! duyurdu! Kandil'de PKK'ya ağır darbe!

... sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Kandil'de PKK hedeflerinin vurulduğu ve 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika! MSB duyurdu! Kandil'de PKK'ya ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından Kandil'deki büyük operasyonun detaylarını duyurdu. MSB, TSK'nın yürüttüğü operasyonlarda 18 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

MSB'DEN KANDİL OPERASYONU AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

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Son dakika! MSB duyurdu! Kandil'de PKK'ya ağır darbe!
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