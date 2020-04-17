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: Sosyal mesafe ve 'Evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı kovuldu: Küçük bir grip...

haberine göre; Devlet Başkanı , coronavirüse karşı tüm dünyanın uyguladığı sosyal mesafe ve evde kalınması çağrılarını Brezilya halkına ileten Sağlık Bakanı Luiz Henrique 'yı kovdu. Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamada, ", küçük bir grip" ifadelerini kullanmıştı. Bolsonaro, coronavirüsü hafife alan tavırları nedeniyle halk tarafından protesto edilmişti. Brezilya'da nedeniyle şu ana kadar bin 952 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika: Sosyal mesafe ve 'Evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı kovuldu: Küçük bir grip...

Devlet Başkanı , sosyal mesafe ve evde kalınması çağrılarında bulunan Sağlık Bakanı 'yı görevden aldı. Bolsonaro'nun bu hamlesi dünya kamuoyunda şaşkınlık ile karşılandı. Bolsonaro daha önce coronavirüsü grip olarak tanımlayarak tepkileri üzerine çekmişti. Ülkede vatandaşların sık sık sokaklara çıkması çağrısında bulunan Bolsonaro, virüs ile mücadeleyi ciddiye almaması nedeniyle ülkesinde halk tarafından protesto edilmişti.

SAĞLIK BAKANI MANDETTA'YI KOVDU

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun son skandalı Sağlık Bakanı Mandetta'yı görevden alması oldu. Karantina uygulaması ve sosyal mesafe tüm dünyanın ile mücadeledeki ortak tavrı olarak biliniyor. Bolsonaro, bilim insanlarının kararlarına saygı duyarak, halka çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı görevden alması ülkede ve dünyada tepki çekti.

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Son dakika: Sosyal mesafe ve 'Evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı kovuldu: Küçük bir grip...
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