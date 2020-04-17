Son dakika: Sosyal mesafe ve 'Evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı kovuldu: Küçük bir grip...

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal mesafe ve evde kalınması çağrılarında bulunan Sağlık Bakanı Mandetta'yı görevden aldı. Bolsonaro'nun bu hamlesi dünya kamuoyunda şaşkınlık ile karşılandı. Bolsonaro daha önce coronavirüsü grip olarak tanımlayarak tepkileri üzerine çekmişti. Ülkede vatandaşların sık sık sokaklara çıkması çağrısında bulunan Bolsonaro, virüs ile mücadeleyi ciddiye almaması nedeniyle ülkesinde halk tarafından protesto edilmişti.

SAĞLIK BAKANI MANDETTA'YI KOVDU

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun son skandalı Sağlık Bakanı Mandetta'yı görevden alması oldu. Karantina uygulaması ve sosyal mesafe tüm dünyanın coronavirüs ile mücadeledeki ortak tavrı olarak biliniyor. Bolsonaro, bilim insanlarının kararlarına saygı duyarak, halka çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı görevden alması ülkede ve dünyada tepki çekti.