Türk Kızılay’ından plazma seferberliği

Türk Kızılay'ı koronavirüs salgını ile mücadelede önemli başarılara imza atıyor. Kızılay iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla kritik durumda olan hastaların tedavisine destek vermek için seferberlik başlattı. Kızılay bir donerden 400 mm plazma alıyor. Bundan elde ettiği kan ürününü pandemi hastanelerine gönderiyor. 400 mm plazmadan elde edilen kan ürünü iki hasta için kullanılıyor. Kızılay bugüne kadar 50 iyileşen hastadan plazma aldı. Bunun da yüzde 80'ini talep eden hastanelere gönderdi. Kızılay yetkilileri şu anda ellerinde 20 plazma bulunduğunu ancak hastalardan gelen talebin 2 bin'e yakın olduğuna dikkat çekerek, "Bağışıklığı düşük olan, savunma sistemini ayağa kaldıramamış olan hastalarımız açısından bu antikorlar destek kuvvet anlamına geliyor. Bu yöntemin iyileşme sürecini hızlandırdığı görülüyor. İyileşen hastaya şu mesajı veriyoruz: Sen bir kahramansın. Hastalandın ama iyileştin. Hadi şimdi ağır hastalar için bu kahramanlığını kullan. Umuyorum başlayan bu çalışma ile daha az insanın zarar görerek kurtulmasını sağlayacağız" dedi.